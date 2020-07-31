2020-07-31T06:22:07+03:00
Общество

«Отчет каждую неделю»: Сергей Еремин поручил усилить контроль за объектами благоустройства

На большей части объектов работы идут с опережением графика
Полина КУЗНЕЦОВА
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Сергей Еремин поручил ужесточить контроль соблюдения сроков ремонтных работ на дорогах и в скверах Красноярска.Сергей Еремин поручил ужесточить контроль соблюдения сроков ремонтных работ на дорогах и в скверах Красноярска.Фото: пресс-служба администрации Красноярска
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Глава Красноярска Сергей Еремин поручил ужесточить контроль соблюдения сроков ремонтных работ на дорогах и в скверах Красноярска. Об этом он сообщил во время инспекционного выезда в формате «часа благоустройства» в Советском районе.

Одним из первых объектов осмотра стал детский сад на 190 мест на Мате Залки. Его строительство АО «Фирма «Культбытстрой» начала в конце прошлого года в рамках нацпроекта «Демография». Сейчас уже выполнены основные строительные работы, ведется отделка помещений, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории. Строительство детсада идет с опережением графика, объект планируют сдать до конца текущего года.

На Ястынской завершается большой проект по улучшению улицы на всем ее протяжении. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

На Ястынской завершается большой проект по улучшению улицы на всем ее протяжении.Фото: пресс-служба администрации Красноярска

На Ястынской завершается большой проект по улучшению улицы на всем ее протяжении. Напомним, в 2019 году стартовал масштабный капремонт участка от пр. Металлургов до ул. Воронова. Проведут замену асфальта, бордюров, обустроят тротуары, проложат ливневки и установят электроосвещения. С момента начала работ прошло менее месяца, но объект уже находится в высокой степени готовности.

В парке «Гвардейский» ведутся работы по благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь будут сделаны спортивные площадки и беговые дорожки, детский игровой комплекс, места для тихого отдыха с деревянными навесами и качелями. Также там появится уличное освещение, обустроят входную группу.

В парке «Гвардейский» будут сделаны спортивные площадки и беговые дорожки, детский игровой комплекс. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В парке «Гвардейский» будут сделаны спортивные площадки и беговые дорожки, детский игровой комплекс.Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Сергей Еремин сообщил, что в целом на объектах ремонта и благоустройства ужесточен контроль за темпами проведения работ.

- Заметил, когда еду на объект – подрядчик туда загоняет побольше техники и людей. Эта показуха бессмысленна, поскольку я лично езжу по районам, вижу ситуацию, – отметил глава города. – Замечаю порой, как по несколько дней работы могут стоять без подвижек. Так не пойдет! Мы перевели работу по ремонту скверов и дорог на штабной, более жесткий режим. Отчет каждую неделю: что, где и как сделано - и жесткий спрос с подрядчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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