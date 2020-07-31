2020-07-31T06:06:33+03:00
Общество

В Красноярске ускорят ремонт на Марковского и Железнодорожников

На эти участки выведут дополнительные бригады
Ася ЖУКОВА
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В Красноярске ускорят ремонт на Марковского и Железнодорожников. Фото: сайт администрации Красноярска.В Красноярске ускорят ремонт на Марковского и Железнодорожников. Фото: сайт администрации Красноярска.
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На улицах Марковского и Железнодорожников в Красноярске ремонт дорог будет ускорен. Специально для этого на участки выведут дополнительные бригады, рассказали в пресс-службе мэрии.

В основном, работы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» проходят по графику. Однако дождливая погода иногда вносит в него свои коррективы. Поэтому подрядчикам рекомендовано использовать любую возможность для сдачи объектов в срок.

Участки на Судостроительной, Красрабе, Ястынской, а также мост через реку Бугач – уже в высокой степени готовности. А вот ремонт на Железнодорожников, Марковского, Аэровокзальной и Дудинской требуется ускорить.

Сейчас каждый этап работ здесь контролируют специалисты официального технического надзора вместе с общественными помощниками. Следят за темпами, поставками и за тем, какое количество рабочих выведено на участки.

КОНКРЕТНО

Стоит напомнить, по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Красноярске ремонтируют 9 объектов. И еще столько же недавно были включены в план – благодаря перераспределению федеральных средств: это участки на Металлургов, Тельмана, 9 мая, Стасовой, Гусарова, Даурской, Амурской и на Енисейском тракте. Поиск подрядчиков уже идет. К концу года будет отремонтировано 18 объектов, это больше 19 километров дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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