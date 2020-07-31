31 Июль 2020 2020-07-31T05:06:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Август в Красноярске начнется дождями. Такой прогноз дали специалисты гидрометцентра.

В субботу и воскресенье, 1 и 2 августа нас ждет прохладная и сырая погода – столбики термометров не поднимутся выше отметки в плюс 22 градуса, к тому же обещают дожди. Так что будем иметь в виду, на улицу только с зонтами.

Кстати, погода начнет портиться уже сегодня, 31 июля. В Красноярске будет только плюс 21-23. Пасмурно, кратковременный дождь. Ветер 3-8 метров в секунду с порывами до 13.

А вот в центральных и южных районах края – ливни с грозами и градом. Усиление ветра до 15-20 метров в секунду, а кое-где до 25.

- Ночь местами крупный град и очень сильные дожди, - предупреждают синоптики. – Кроме того, с 30 июля по 2 августа из-за мощных осадков на реках центральных и южных районов, а также Тувы возможен подъем уровне воды и, как следствие, подтопления.

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU