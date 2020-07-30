В Красноярске объявлен конкурс на создание концепции Красной площади

30 Июль 2020 2020-07-30T15:27:26+03:00

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Власти Красноярска и местное отделение «Союза архитекторов России» объявили конкурс на разработку концепции для Красной площади - ее хотят облагородить и сделать более функциональным и современным местом. Автор победившей концепции получит в награду 250 тысяч рублей. Однако призовыми будут три первых места. За второе обещали 150 тысяч рублей, за третье место - 75 тысяч рублей.

Конечно, конкурс касается в первую очередь профессионалов архитектуры и дизайна - творческих коллективов или отдельных авторов. Задача авторам предстоит непростая, поскольку среди требований - не только преобразить Красную площадь, но и учесть исторически сложившиеся здесь маршруты, гармонично вписать обновленное пространство в прилегающую территорию, проанализировать пространство.

От одного участника - один вариант концепции. Заявки принимают до 7 августа. Выполненные работы - с 14 по 18 сентября. Кто победил - узнаем 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU