На Торгашинском хребте открылся музей под открытым небом и "Полдень парк"
Садоводы СНТ «Здоровье Красфарма» в Свердловском районе Красноярска предложили администрации идею, как сделать более уютным пространство дачного общества, которое вплотную прилегает к Торгашинскому хребту.
Речь идет о площади в 600 гектаров, на которой вскоре появится уличное освещение, дорога, детские площадки, художественная галерея под открытым небом. проект назвали «Полдень парк». Пока здесь только музей русской дачи - об этой традиции также будет подробно рассказываться туристам - но вскоре появится и все остальное.
Реализовывать проект, кстати, дачники будут сами - они выиграли грант. Добавим, что для туристов станет удобнее посещать скалы Красный гребень и Арка, а также знаменитые горы Тамара, Диван и Уют, где расположены смотровые площадки с захватывающими видами на Красноярск.
ИСТОЧНИК KP.RU