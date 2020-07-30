На Торгашинском хребте открылся музей под открытым небом и "Полдень парк"

30 Июль 2020 2020-07-30T15:08:28+03:00

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Садоводы СНТ «Здоровье Красфарма» в Свердловском районе Красноярска предложили администрации идею, как сделать более уютным пространство дачного общества, которое вплотную прилегает к Торгашинскому хребту.

Речь идет о площади в 600 гектаров, на которой вскоре появится уличное освещение, дорога, детские площадки, художественная галерея под открытым небом. проект назвали «Полдень парк». Пока здесь только музей русской дачи - об этой традиции также будет подробно рассказываться туристам - но вскоре появится и все остальное.

Реализовывать проект, кстати, дачники будут сами - они выиграли грант. Добавим, что для туристов станет удобнее посещать скалы Красный гребень и Арка, а также знаменитые горы Тамара, Диван и Уют, где расположены смотровые площадки с захватывающими видами на Красноярск.

ИСТОЧНИК KP.RU