2020-07-30T14:12:31+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал красноярцам, как не сплоховать с выбором арбуза

Оказывается, самая долгожданная ягода года полезна не всем
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Как не сплоховать с выбором арбуза? - выбирать внимательно!Как не сплоховать с выбором арбуза? - выбирать внимательно!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Начался арбузный сезон, как и ежегодно в августе. На полках магазинов и на рынках - арбузы на любой вкус. Знай выбирай. Но с выбором у покупателей, как всегда, проблема - тоже традиционная. Любой знаток арбузов хоть раз в жизни попадал на зеленый, а некоторые даже получали после еды весь букет симптомов отравления. Именно поэтому региональный Роспотребнадзор напоминает красноярцам, как правильно выбрать арбуз.

Сначала о главном! На санкционированном месте продажи арбузов обязательно должен быть пакет документов, подтверждающий качество и безопасность, пишет ТВК. Что за документы? Сертификат соответствия и документы от организации, которая вырастила арбуз. А у продавца - медкнижка. Если вы привыкли к арбузному развалу на рынках, забудьте! Арбузы не должны храниться на земле, они должны быть выставлены на стеллажах и обязательно в тени тента. Не покупайте арбузы на обочинах дорог - у продавца на них, скорее всего, нет документов.

Выбор - дело тонкое! Арбузная корка должна быть твердой, а "кафтан" контрастным. Если ногтем можно проткнуть корку, арбуз не дозрел. Пятнышко на боку должно быть желтым, а не белым, а хвостик - сухим.

Кому арбуз - счастье? В первую очередь арбуз полезен людям, страдающим болезнями почек, - он прекрасно выводит жидкость из организма.снимает отеки при заболеваниях сердца и сосудов. Полезен при цистите. А вот людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, арбуз есть нужно с осторожностью - в нем много клетчатки и сахара. малышам тоже желательно давать в умеренных количествах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Роспотребнадзор рассказал красноярцам, как не сплоховать с выбором арбуза
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