Более 20 километров вырванных с корнем деревьев обнаружили в Саяно-Шушенском заповеднике

30 Июль 2020 2020-07-30T11:29:43+03:00

Специалисты наткнулись на ветровалы в районе рек Большие Уры и Отуг-Суг

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Стихия похозяйничала в Саяно-Шушенском заповеднике, специалисты которого обнаружили более 20 километров вырванных с корнем деревьев в районе рек Большие Уры и Отуг-Суг. Повалило лиственницу, сосну и ель. В заповеднике поясняют, как именно гиганты, простоявшие не один десяток лет, как говорится, теряют корни: штормовой ветер раскачивает ствол, одновременно приподнимается корневая система. Если ветер достаточно яростный, то дерево выворачивает из земли.

Конечно, под удар в первую очередь попадают перестойные деревья. Однако лес после такого вывала сам начинает восстанавливаться.

- Освободившуюся территорию занимают пионерные растительные сообщества, - говорят в заповеднике. - Такие природные процессы, как ветровалы, способствуют формированию и улучшению почв, за счет разлагающейся древесины, тем самым улучшая питание поднимающимся растениям.

ИСТОЧНИК KP.RU