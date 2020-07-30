Более 20 километров вырванных с корнем деревьев обнаружили в Саяно-Шушенском заповеднике
Стихия похозяйничала в Саяно-Шушенском заповеднике, специалисты которого обнаружили более 20 километров вырванных с корнем деревьев в районе рек Большие Уры и Отуг-Суг. Повалило лиственницу, сосну и ель. В заповеднике поясняют, как именно гиганты, простоявшие не один десяток лет, как говорится, теряют корни: штормовой ветер раскачивает ствол, одновременно приподнимается корневая система. Если ветер достаточно яростный, то дерево выворачивает из земли.
Конечно, под удар в первую очередь попадают перестойные деревья. Однако лес после такого вывала сам начинает восстанавливаться.
- Освободившуюся территорию занимают пионерные растительные сообщества, - говорят в заповеднике. - Такие природные процессы, как ветровалы, способствуют формированию и улучшению почв, за счет разлагающейся древесины, тем самым улучшая питание поднимающимся растениям.
ИСТОЧНИК KP.RU