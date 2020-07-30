Директор Школьного комбината питания задолжала сотрудникам 13 миллионов рублей по зарплате

30 Июль 2020 2020-07-30T09:50:41+03:00

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Директор Школьного комбината питания, по информации прокуроров, растратила средства зарплатного фонда. За май-июнь этого года 522 сотрудника предприятия не получили заработную плату. Долг по ней составил 13 миллионов рублей.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.2 УК РФ (невыплата заработной платы). Кстати, деньги на счете были, однако их направляли почему-то на другие нужды предприятия - расчет с контрагентами, оплату транспорта.

Помимо уголовного дела против директора возбуждено также и административное по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы). Напомним, что комбинат питания обслуживал практически 90 школ в Красноярске. В начале лета сообщалось, что предприятие подало иск в Арбитражный суд о признании его банкротом. Долги по зарплате - только вершина айсберга, комбинат должен и поставщикам. Общая задолженность - больше 110 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU