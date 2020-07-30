ВТБ в Красноярском крае и Хакасии выдал 370 ипотечных кредитов по ставке 6,5%

30 Июль 2020 2020-07-30T09:45:19+03:00

С момента начала работы в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» ВТБ помог более 20 тыс. клиентов приобрести квартиру в новостройке со ставкой 6,5%

Изменить размер текста: A A

Общий объем совершенных сделок превышает 58,5 млрд рублей. В том числе жителям Красноярского края и Республики Хакасия банк предоставил 376 кредитов на общую сумму 822 млн рублей.

Наибольшее число кредитов по ипотеке под 6,5% было выдано в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, Республике Татарстан, Новосибирской области и Краснодарском крае. Средняя сумма кредита достигла 2,8 млн рублей. Доля программы от общего объема всех выдач ипотеки ВТБ занимает порядка 30%.

«Расширение условий госпрограммы позволило заемщикам рассматривать для покупки практически все объекты в новостройках – сейчас в ВТБ большинство сделок с квартирами в новых домах проходится именно на ипотеку с госсубсидированием», – отметил Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса – вице-президент ВТБ.

В настоящее время в ВТБ действует сниженный размер первого взноса в рамках ипотеки под 6,5% – 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для покупки жилья в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленобласти и 6 млн рублей – для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита – до 30 лет.