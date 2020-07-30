2020-07-30T07:09:16+03:00
Происшествия

В Красноярске педофил, распространявший детскую порнографию, надругался на 3 девочками

Он рассылал подросткам фото других обнаженных детей [эксклюзив kp.ru]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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По факту надругательства над детьми возбудили уголовное делоПо факту надругательства над детьми возбудили уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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Факт надругательства над детьми полицейские выявили случайно. Жительница Дивногорска еще два года назад нашла в переписке у своей 15-летней дочери порнографические снимки детей. Девочке их прислал неизвестный пока мужчина, пытаясь, по-видимому, и ее склонить к порнографии. Естественно, мать обратилась в полицию, и к педофилу потянулась ниточка. Оказалось, его жертвами стали как минимум трое детей, рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник.

Уголовное дело было возбуждено по нескольким статьям - 132 УК России (насильственные действия сексуального характера) и 242 УК России (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Изображения подвергли экспертизе, и специалисты пришли к выводу, что это однозначно детская порнография.

- Свой умысел, направленный на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении последней девочки неустановленное лицо не довело до конца, поскольку вышеуказанные фотографии обнаружила мать, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Красноярске педофил, распространявший детскую порнографию, надругался на 3 девочками
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