В Красноярске педофил, распространявший детскую порнографию, надругался на 3 девочками
Факт надругательства над детьми полицейские выявили случайно. Жительница Дивногорска еще два года назад нашла в переписке у своей 15-летней дочери порнографические снимки детей. Девочке их прислал неизвестный пока мужчина, пытаясь, по-видимому, и ее склонить к порнографии. Естественно, мать обратилась в полицию, и к педофилу потянулась ниточка. Оказалось, его жертвами стали как минимум трое детей, рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник.
Уголовное дело было возбуждено по нескольким статьям - 132 УК России (насильственные действия сексуального характера) и 242 УК России (Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Изображения подвергли экспертизе, и специалисты пришли к выводу, что это однозначно детская порнография.
- Свой умысел, направленный на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении последней девочки неустановленное лицо не довело до конца, поскольку вышеуказанные фотографии обнаружила мать, - рассказал источник в правоохранительных органах.
Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU