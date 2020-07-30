Житель Красноярска пойдет под суд за кражу 699 пачек сигарет из магазина

30 Июль 2020 2020-07-30T06:34:02+03:00

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Житель Красноярска ночью прокрался в магазин. Взломал замок, обчистил кассу. При этом 37-летний мужчина, судя по всему, курящий - помимо 70 тысяч рублей из подсобки он вынес 699 пачек сигарет. Владелец, естественно, обратился в полицию, а полицейские нашли вора по камерам видеонаблюдения. выяснилось, что он причастен к 12 подобным кражам. Сумма ущерба достигла 300 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/793397" frameborder="0"></iframe> Житель Красноярска украл из магазина 699 пачек сигарет.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- По всем преступлениям в отношении жителя Красноярска следователями отдела №2 СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК России (кража) Максимальное наказание до 5 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МВД.

Дело вора уже передали в суд, который в ближайшее время решит его дальнейшую судьбу. Не исключено, что мужчина получит максимальное наказание, ведь попадается на нарушении закона он не впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU