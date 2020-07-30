2020-07-30T06:34:02+03:00
Происшествия

Житель Красноярска пойдет под суд за кражу 699 пачек сигарет из магазина

всего у мужчины 12 краж {видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободыМужчине может грозить до 5 лет лишения свободыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Житель Красноярска ночью прокрался в магазин. Взломал замок, обчистил кассу. При этом 37-летний мужчина, судя по всему, курящий - помимо 70 тысяч рублей из подсобки он вынес 699 пачек сигарет. Владелец, естественно, обратился в полицию, а полицейские нашли вора по камерам видеонаблюдения. выяснилось, что он причастен к 12 подобным кражам. Сумма ущерба достигла 300 тысяч рублей.

Житель Красноярска украл из магазина 699 пачек сигарет.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю

- По всем преступлениям в отношении жителя Красноярска следователями отдела №2 СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК России (кража) Максимальное наказание до 5 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном главке МВД.

Дело вора уже передали в суд, который в ближайшее время решит его дальнейшую судьбу. Не исключено, что мужчина получит максимальное наказание, ведь попадается на нарушении закона он не впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске педофил, распространявший детскую порнографию, надругался на 3 девочками
Житель Красноярска пойдет под суд за кражу 699 пачек сигарет из магазина
В Октябрьском районе Красноярска на сутки отключат холодную воду
Заброшенный склад химикатов в Железногорске может стать источником катастрофы
В Красноярске задержан 45-летний собственник общежития на Новосибирской
В Красноярске раскрыто убийство 15-летней давности
Пьяный на встречке: виновник ДТП в Красноярском крае жив, а невиновный водитель погиб
Родился в рубашке. Сбитый бетонный столб чуть не убил водителя легковушки
В яблочко! Красноярцы вышли на сбор урожая на острове Татышев
В Москве умер отец двукратного чемпиона мира по хоккею Александра Семина
«Жаль, что не сдохла!»: в Красноярске женщина вышвырнула свою кошку из окна 3 этажа
ВТБ запускает бесплатный звонок в банк из мобильного приложения
В Красноярском крае за сутки умерли от коронавируса еще 7 человек
Индекс Ильфа и Петрова: Красноярск в лидерах по количеству пиццерий и спортивных магазинов
Нарушают больше половины: магазины Свердловского района проверили на соблюдение мер безопасности
Привязал собаку на морозе и ушел. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными
«Будешь знать, куда лезть»: конкуренты-маршрутчики напали на бизнесмена в Ачинске
Аэропорт Красноярска станет стерильным: здесь появится первый в России дезинфицирующий коридор
В Хакасии произошло землетрясение
Светодиодные импульсные знаки установили на дороге, ведущей из аэропорта в Красноярск
Tele2 завоевала восемь наград в области рекламы в России
Жительница Красноярска заплатит 800 тысяч штрафа за незаконную банковскую деятельность
В Красноярске в 14-этажке на Крайней запустили лифты после десятилетнего простоя