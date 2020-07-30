В Октябрьском районе Красноярска на сутки отключат холодную воду
В Октябрьском районе в течение суток не будет холодной воды. Отключение запланировано на 31 июля. Вода в кранах красноярцев исчезнет в 23.00, а 1 августа в 23.00 - появится.
Отключение связано с ремонтом аварийных задвижек на Ленинградской, сообщает КрасКом. Кроме того, специалистам предстоит установить затвор на Свободном, 52. В связи с отключением в компании просят жителей района заранее позаботиться о запасах питьевой воды.
Воды не будет в течение суток на Ленинградской, Пирогова, Яблочкова, Пастеровской, Серова, Путиловской, Кравченко, Годенко, Боткина, Ковалевской,, Белорусской, Днепропетровской. Также холодное водоснабжение отключат в районе Николаевки, на Корнеева, Курчатова, Можайского, Киренского, Чкалова, Бабеля, Партизанской, Луначарского, Сопочной.
В КрасКоме пояснили, что в этом году запланированы точечные отключения водоснабжения.
ИСТОЧНИК KP.RU