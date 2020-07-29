В Красноярске раскрыто убийство 15-летней давности

29 Июль 2020 2020-07-29T15:36:35+03:00

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13 октября 2004 года в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в офисе коммерческой фирмы найдена 30-летняя женщина с травмой головы. Она была еще жива, но спасти ее не удалось, она скончалась в больнице.

Долгие годы убийство оставалось нераскрытым, и только в 2019 году, спустя почти 15 лет, получены достаточные сведения о том, что его совершил ранее судимый 40 летний житель Красноярска, которому на момент совершения преступления было 25 лет.

Именно он 15 лет назад нанес погибшей женщине 5 ударов по голове молотком, который подвернулся ему под руку. И он сделал это только для того, чтобы забрать лежавшие у нее на столе деньги в сумме около 70 тысяч рублей. Через некоторое время он был осужден за совершение грабежей и разбоев, и отбывал длительное заключение в колонии. И теперь снова вернется туда за совершенное много лет назад убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU