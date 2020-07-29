В яблочко! Красноярцы вышли на сбор урожая на острове Татышев

29 Июль 2020 2020-07-29T13:39:15+03:00

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Яблоневая аллея была высажена на острове Татышев еще в те времена, когда главой города был Петр Пимашков. И несколько лет назад весь город обсуждал, что деревья высажены по строгой схеме, так, чтобы с высоты читалось имя «Петр». Правда, сейчас яблоневый сад становится героем новостей совсем по другой причине. Во время созревания урожая красноярцы устраивают настоящее паломничество на ту часть острова, в которой можно найти бесплатные яблоки.

Справедливости ради надо отметить, что собирать здесь яблоки никогда не запрещалось. К тому же забора и охраны здесь нет. Но одно дело, когда красноярцы аккуратно срывают пару яблочек для угощения, из интереса попробовать. И совсем другое – набивать сумки и пакеты, ломая при этом ветки.

Напомним, яблони посадили для красоты и для того, чтобы собирать урожай яблок для детских домов Красноярска, а осенью несобранные остатки отвозить в парк флоры и фауны «Роев ручей», многие его обитатели очень любят фрукты!

ИСТОЧНИК KP.RU