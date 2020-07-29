В Красноярске умер отец двукратного чемпиона мира по хоккею Александра Семина

29 Июль 2020 2020-07-29T13:30:20+03:00

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28 июля в возрасте 68 лет ушёл из жизни ветеран красноярского хоккея Валерий Сёмин — отец и первый тренер нападающего сборной России, двукратного чемпиона мира Александра Сёмина.Сейчас Александру 36 лет и уже второй сезон он играет в команде КХЛ "Витязь". Валерий Семин возглавлял федерацию хоккея Красноярского края, был игроком первого состава красноярской команды «Сокол», кстати, в этой же команде начинал свою карьеру и сын, в 19 лет впервые сыгравший за сборную России на ячемпионате мира..

«Валерий Алексеевич был одним из тех, кто стоял у истоков «крылатых». В 70-е годы являлся игроком самого первого состава «Сокола». На его счету множество рекордов тогдашнего «Сокола». Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валерия Алексеевича», — сказано в официальном сообщении пресс-службы «Сокола».

ИСТОЧНИК KP.RU