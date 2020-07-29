2020-07-29T13:30:20+03:00
Спорт

В Красноярске умер отец двукратного чемпиона мира по хоккею Александра Семина

Валерий Семин - ветеран красноярского хоккея
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Фото пресс-службы министерства спорта края.Фото пресс-службы министерства спорта края.
Изменить размер текста:

28 июля в возрасте 68 лет ушёл из жизни ветеран красноярского хоккея Валерий Сёмин — отец и первый тренер нападающего сборной России, двукратного чемпиона мира Александра Сёмина.Сейчас Александру 36 лет и уже второй сезон он играет в команде КХЛ "Витязь". Валерий Семин возглавлял федерацию хоккея Красноярского края, был игроком первого состава красноярской команды «Сокол», кстати, в этой же команде начинал свою карьеру и сын, в 19 лет впервые сыгравший за сборную России на ячемпионате мира..

«Валерий Алексеевич был одним из тех, кто стоял у истоков «крылатых». В 70-е годы являлся игроком самого первого состава «Сокола». На его счету множество рекордов тогдашнего «Сокола». Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валерия Алексеевича», — сказано в официальном сообщении пресс-службы «Сокола».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родился в рубашке. Сбитый бетонный столб чуть не убил водителя легковушки
В яблочко! Красноярцы вышли на сбор урожая на острове Татышев
В Красноярске умер отец двукратного чемпиона мира по хоккею Александра Семина
«Жаль, что не сдохла!»: в Красноярске женщина вышвырнула свою кошку из окна 3 этажа
ВТБ запускает бесплатный звонок в банк из мобильного приложения
В Красноярском крае за сутки умерли от коронавируса еще 7 человек
Индекс Ильфа и Петрова: Красноярск в лидерах по количеству пиццерий и спортивных магазинов
Нарушают больше половины: магазины Свердловского района проверили на соблюдение мер безопасности
Привязал собаку на морозе и ушел. В Красноярском крае возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными
«Будешь знать, куда лезть»: конкуренты-маршрутчики напали на бизнесмена в Ачинске
Аэропорт Красноярска станет стерильным: здесь появится первый в России дезинфицирующий коридор
В Хакасии произошло землетрясение
Светодиодные импульсные знаки установили на дороге, ведущей из аэропорта в Красноярск
Tele2 завоевала восемь наград в области рекламы в России
Жительница Красноярска заплатит 800 тысяч штрафа за незаконную банковскую деятельность
В Красноярске в 14-этажке на Крайней запустили лифты после десятилетнего простоя