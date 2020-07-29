2020-07-29T12:33:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярском крае за сутки умерли от коронавируса еще 7 человек

Последние данные оперативного штаба
Татьяна РЯБИНИНА
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Меры безопасности - дело рук каждого!Меры безопасности - дело рук каждого!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Данные оперативного штаба публикуются ежедневно и пока они неутешительные. Мы все ждем снятия режима ограничений, в автобусы и магазины люди заходят без масок и надевают их только после замечаний кондукторов и продавцов, а между тем количество заболевших не снижается. За последние сутки в Красноярском крае коронавирус выявили еще у 125 человек, из них 37 человек в Красноярске, вспышка произошла в психоневрологическим диспансере. Общее число заболевших за все время — 12 859. Люди умирают от коронавируса ежедневно: за последние сутки в скорбном списке еще 7 смертей, всего умерли 318 человек.

На сегодня 2996 человек под наблюдением врачей (+225 новых за сутки). За все время проведено 598 569 тестов на коронавирус в крае(+8821 за последние сутки).

Напомним, что тактика и техника лечения в разных странах продолжает разрабатываться, так как коронавирус SARS-CoV-2 был идентифицирован только в декабре 2019 года, поэтому специфические противовирусные препараты получить еще не удалось. На сегодняшний день вакцины против COVID-19 проходят завершающий этап - клинические испытания.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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