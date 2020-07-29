2020-07-29T13:29:51+03:00
Общество

Индекс Ильфа и Петрова: Красноярск в лидерах по количеству пиццерий и спортивных магазинов

Сайт kp.ru в поиске идеального «уездного города N» составил свои рейтинги городов
Татьяна РЯБИНИНА
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Пиццерии, похоронные конторы или секс-шопы. Что важнее для красноярцев?Пиццерии, похоронные конторы или секс-шопы. Что важнее для красноярцев?Фото: Мария ЛЕНЦ
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На идею этого рейтинга нас натолкнул бессмертный роман Ильфа и Петрова «12 стульев»: «В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что, казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть», пишет kp.ru.

Справочно-картографический сервис «2ГИС» подсчитал количество заведений разного рода в городах страны с населением более 500 тысяч человек. И вот что получилось.

Самый ильфо-петровский «уездный город N» - Иркутск, который входит первую тройку по числу парикмахерских на душу населения и одновременно занимает второе место по числу похоронных контор.

Что интересно, лидер по развлечениям – Краснодар, первый по числу парикмахерских и барбершопов, ресторанов, пиццерий и кальянных и секс-шопов на душу населения.

А Москва, лидер по абсолютным цифрам, по числу разного рода заведений на душу населения ближе к аутсайдерам. Лишь по ресторанам, барбершопам и магазинам для взрослых Москва еле-еле смогла проползти в топ-10.

Лидером погребального рейтинга стал Омск: 127 похоронных контор на миллион жителей.

Столица Дагестана Махачкала держит уверенное первенство по относительному количеству магазинов спортивной одежды и обуви. Астрахань - первая по числу магазинов для рыбалки. Ижевск – лидер по числу магазинов для охоты.

А что же миллионный Красноярск? В числе аутсайдеров его нет, а в первую десятку наш город попал только по трем показателям: это 4 место в стране по числу магазинов спортивной одежды и обуви, 5 место по числу пиццерий и 8 место – по числу торгово-развлекательных центров.

А что происходит в других городах России, смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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