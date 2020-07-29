2020-07-29T11:21:36+03:00
Общество

Нарушают больше половины: магазины Свердловского района проверили на соблюдение мер безопасности

Проверки торговых точек проходят регулярно
Полина КУЗНЕЦОВА
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Магазины Свердловского района проверили на соблюдение мер безопасности.Магазины Свердловского района проверили на соблюдение мер безопасности.Фото: пресс-служба администрации Красноярска
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В июне и июле этого года специалисты администрации Свердловского района вместе с сотрудниками Роспотребнадзора и полицейскими проверили 192 торговые точки на соблюдение мер противовирусной безопасности. Из них 108 работало с различными нарушениями.

Недавно состоялся очередной рейд, который показал, что при повторных проверках большинство предпринимателей устраняет все замечания инспекторов.

Так, в магазине «Овощи и фрукты» на Судостроительной, куда инспекция пришла впервые, нет одноразовых масок для посетителей, перчаток, сотрудникам не измеряют температуру. Собственнику вынесено предписание об устранении замечаний.

В магазине «Фруктоза» на Карамзина с проверкой приходят не в первый раз, поэтому предприниматели соблюдают все необходимые меры безопасности. На кассе установлен защитный экран, продавцы надевают индивидуальные средства защиты, на входе есть антисептические средства для покупателей и одноразовые маски и перчатки.

При повторных проверках предприниматели устраняют замечания инспекторов. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

При повторных проверках предприниматели устраняют замечания инспекторов.Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Повторно был проверен супермаркет «Командор» на 60 лет Октября. В прошлый раз сотрудники не смогли предоставить журнал измерения температуры. Теперь это нарушение устранено.

- Задача таких проверок – не напугать собственников, не выписать штраф, а напомнить бизнесменам об ответственности, - подчеркнул и.о. руководителя администрации Свердловского района Алексей Дягилев. - Ведь в первую очередь от каждого из нас, от наших действий зависит, как долго будут продолжаться ограничительные меры.

Подобные рейды будут регулярно проходить до снятия всех ограничений.

Напомним основные требования к работе торговых точек: посетители и сотрудники должны быть в масках, сотрудникам перед выходом на смену нужно измерять температуру, на входе в магазин обязательно должны быть диффузоры с антисептиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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