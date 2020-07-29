2020-07-29T10:08:37+03:00
Происшествия

«Будешь знать, куда лезть»: конкуренты-маршрутчики напали на бизнесмена в Ачинске

Все произошло средь бела дня
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото ИА "Запад24"Фото ИА "Запад24"
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В Ачинске банда парней в черных костюмах напала и жестоко избила местного бизнесмена, об этом сообщает ИА «Запад24».

По словам бизнесмена, его избили для того, чтобы он отказался от исполнения контракта по перевозкам пассажиров в Ачинске, и вообще оставил этот бизнес.

Четверо парней в черной одежде и масках и с арматурой в руках напали на него прямо в автомобиле около магазина, куда он приехал с супругой. «Большая часть ударов пришлась по рукам», — сообщил бизнесмен.

«Будешь знать, куда лезть», - выкрикивали незнакомцы, пока избивали мужчину.

И все это происходило среди белого дня, на глазах очевидцев. Жители дома, возле которого произошло нападение, с балконов закричали о том, что вызвали полицию.

До этого случая семья бизнесменов не раз получали угрозы в виде порезанных шин на автомобиле, выстрела в окно их квартиры.

Бизнесмен обратился в полицию, там проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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