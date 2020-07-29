Аэропорт Красноярска станет стерильным: здесь появится первый в России дезинфицирующий коридор

29 Июль 2020 2020-07-29T09:02:14+03:00

Один из самых красивых аэропортов России станет еще и самым безопасным! Фото: Мария ЛЕНЦ

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Первый в аэропортах России универсальный дезинфицирующий коридор предназначен для обеззараживания одежды, обуви, кожного покрова и ручной клади пассажиров.

Концепция «Стерильного аэропорта» важна для эффективной санитарной безопасности пассажиров, работников авиакомпаний и аэропортов. Здесь соблюдаются масочный режим, социальная дистанция, проводится обработка помещений обеззараживающими растворами пр., и новый дезинфицирующий коридор станет продолжением этой работы.

Напомним, аэропорт Красноярска входит в топ-15 крупнейших аэропортов России и во время пандемии пассажиропоток здесь существенно снизился как и по всей стране. Однако сейчас воздушное сообщение возобновляется и пассажиры должны быть уверены в полной безопасности нахождения в здании аэропорта.

В июне аэропорт Красноярск обслужил 85 183 человека, что практически в 3,5 раза больше, чем показатель апреля – 25 011 человек. Самые популярные направления первого летнего месяца: Москва, Норильск, Новосибирск, Игарка и Санкт-Петербург. Международная навигация остается закрытой.

ИСТОЧНИК KP.RU