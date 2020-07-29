Светодиодные импульсные знаки установили на дороге, ведущей из аэропорта в Красноярск

29 Июль 2020 2020-07-29T07:42:22+03:00

Знаки загораются последовательно с заданным интервалом, обозначая для водителей опасный поворот

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В Красноярском крае впервые установили импульсные дорожные знаки. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе.

Светодиодные знаки появились на опасном повороте: это седьмой километр дороги из аэропорта в Красноярск. Они загораются последовательно, с заданным интервалом. Это позволяет водителям понять, что впереди опасный поворот. Знаки хорошо видны в любое время суток, даже при ухудшении погоды.

Подъезд к аэропорту – это трасса с оживленным движением Фото: КРУДОР

- Подъезд к аэропорту – это трасса с оживленным движением и высоким скоростным режимом, - рассказал Андрей Журавлев, руководитель КРУДОР. - Здесь ездят и жители города, и прилетающие гости. Использование импульсных стрелок позволит снизить риск возникновения ДТП на сложном участке дороги.

В Управлении автомобильных дорог добавили, что Красноярский край стабильно находится в первой десятке регионов, где активно внедряют последние достижения и разработки для обеспечения безопасности на дорогах.

Кстати, уже в августе подобные светодиодные знаки установят на 241 километре автодороги Красноярск-Енисейск (Обход Каргино).

ИСТОЧНИК KP.RU