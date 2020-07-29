Tele2 завоевала восемь наград в области рекламы в России

29 Июль 2020 2020-07-29T07:28:31+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, завоевал восемь наград престижной премии Effie Awards Russia, которая вручается за достижения в области маркетинга и рекламы в России. Проекты Tele2 отметили в семи номинациях: оператор завоевал три золота, три серебра и две бронзы. Наградами высшего достоинства члены жюри отметили коммуникационную платформу «Другие правила», первый в мире маркет гигабайтов и минут. Также Tele2 признали одним из самых эффективных брендов на рекламном рынке страны: в рейтинге Effie Russia Effectiveness Index оператор занял второе место.

Премия Effie Awards Russia − национальный этап международного конкурса Effie Worldwide, который проводится с 1968 года в 55 странах. Мероприятие призвано развивать рекламную индустрию на примере лучших кейсов и передовых трендов. Среди участников и членов жюри российского этапа − ведущие международные и российские бренды, крупнейшие рекламные агентства, признанные эксперты рекламного и коммуникационного рынка.

Лучшим проектом в номинации «Бизнес-вызовы. Устойчивый успех» эксперты назвали коммуникационную платформу «Другие правила». За 3,5 года она стала основой философии Tele2 и определила подход компании к ведению бизнеса. Этой идее подчиняется всё – от разработки тарифов до визуальной айдентики бренда. Оператор играет по другим правилам с начала 2017 года и регулярно запускает инновационные продукты. Первыми из них стали перенос остатков пакета на следующий месяц и обмен минут на гигабайты.