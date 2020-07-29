2020-07-29T04:13:45+03:00
Общество

Красноярцы выбрали названия набережным Енисея

О результатах голосования в своем инстаграме рассказал мэр Красноярска Сергей Еремин
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Теперь это Центральная набережная.Теперь это Центральная набережная.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В феврале этого года красноярцам предложили поучаствовать в выборе названий для левобережной и правобережной набережных Енисея. Горожане постарались и придумали 315 вариантов, из которых были выбраны наиболее интересные и те, что чаще всего повторялись.

Окончательное решение приняла комиссия по наименованию и переименованию внутригородских объектов в Красноярске, увековечении памяти граждан и исторических событий на территории города. О результатах голосования в своем инстаграме рассказал мэр Красноярска Сергей Еремин: «Набережная на левом берегу Енисея теперь называется Центральная, она тянется от Виноградовского (Вантового) моста до улицы Декабристов, а набережная правого берега — Ярыгинская (от Коммунального моста до мкрн. Пашенный). Спасибо всем за неравнодушную позицию — только так мы делаем историю нашего города!».

Еремин назвал это маленьким историческим событием.

На данный момент сообщение посмотрели около 17 тысяч человек, однако комментариев по этому поводу очень мало, в основном в инстраграме мэра люди жалуются на мусор, дым и прочие городские проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Светодиодные импульсные знаки установили на дороге, ведущей из аэропорта в Красноярск
Tele2 завоевала восемь наград в области рекламы в России
Жительница Красноярска заплатит 800 тысяч штрафа за незаконную банковскую деятельность
В Красноярске в 14-этажке на Крайней запустили лифты после десятилетнего простоя
Красноярцев просят поделиться оригинальными рецептами разносолов
Красноярцы выбрали названия набережным Енисея
В Красноярске закончено расследование по делу «вора в законе» Кости Канского
В Дудинке фальшивые наследники из Санкт-Петербурга обчистили банковский счет покойного на 3 миллиона рублей
Воздушная и легкая: в Красноярске на набережной открывается ротонда
В Красноярском крае двух чиновниц задержали за махинации с жильем для детей-сирот
Железная дорога возвращает в расписание поезд Красноярск – Москва
Житель Хакасии пытался подсадить на наркотики четырех школьниц
В Красноярске дом со сползающей парковкой на улице Огородной могли построить незаконно
Авиакомпания NordStar начала возврат денег по депозитным ваучерам
Жуткая находка в Красноярске: опарыши в доме на Королева появились из-за умершей женщины
Хотим работать: в Красноярске рестораны и фитнес-центры устроили онлайн-митинг
В Красноярске такси врезалось в маршрутку: пассажиров увезла «скорая»
В Красноярске все могилы внесут в электронную базу
С рынка Красноярска уходит фирма такси «Мой город»
В Красноярском крае билетный кассир обманула туристов почти на 470 тысяч рублей
В администрации Красноярска назначили нового руководителя департамента финансов
10-миллиардный киловатт - новый рекорд Богучанской ГЭС
В Красноярске разрешили ввести в эксплуатацию долгострой на Светлогорской
На поддержку туризма в Красноярском крае компаниям из бюджета выделяют 56 миллионов рублей