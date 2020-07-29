Красноярцы выбрали названия набережным Енисея

29 Июль 2020 2020-07-29T04:13:45+03:00

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В феврале этого года красноярцам предложили поучаствовать в выборе названий для левобережной и правобережной набережных Енисея. Горожане постарались и придумали 315 вариантов, из которых были выбраны наиболее интересные и те, что чаще всего повторялись.

Окончательное решение приняла комиссия по наименованию и переименованию внутригородских объектов в Красноярске, увековечении памяти граждан и исторических событий на территории города. О результатах голосования в своем инстаграме рассказал мэр Красноярска Сергей Еремин: «Набережная на левом берегу Енисея теперь называется Центральная, она тянется от Виноградовского (Вантового) моста до улицы Декабристов, а набережная правого берега — Ярыгинская (от Коммунального моста до мкрн. Пашенный). Спасибо всем за неравнодушную позицию — только так мы делаем историю нашего города!».

Еремин назвал это маленьким историческим событием.

На данный момент сообщение посмотрели около 17 тысяч человек, однако комментариев по этому поводу очень мало, в основном в инстраграме мэра люди жалуются на мусор, дым и прочие городские проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU