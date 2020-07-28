В Дудинке фальшивые наследники из Санкт-Петербурга обчистили банковский счет покойного на 3 миллиона рублей

28 Июль 2020 2020-07-28T17:50:19+03:00

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В Дудинке фальшивые наследники из Санкт-Петербурга обчистили банковский счет умершего мужчины. Добыча составила 3 072 000 рублей, деньги они потратили по своему усмотрению, а теперь расплачиваются за мошенничество. Одного суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Его подельника отправили в колонию общего режима на 5 лет. А ведь могли получить оба по «десятке».

Подробности этой криминальной истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. Свой план криминальные «гении» (к слову, одному 34 года, другому 66 лет) придумали осенью 2018 года, когда узнали о смерти жителя Дудинки. У того на банковском счету лежала солидная сумма, чтобы завладеть ею, мужчины изготовили поддельные документы.

Подобное они уже проворачивали и были судимы. Но уж слишком заманчивыми были для них чужие миллионы. В октябре 2018 года они привезли в банк фальшивое свидетельство о праве на наследство. Получили деньги и уехали. Обман вскрылся в феврале 2019 года, представитель банка написал заявление в полицию. Мошенников нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU