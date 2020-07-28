2020-07-28T17:50:19+03:00
Происшествия

В Дудинке фальшивые наследники из Санкт-Петербурга обчистили банковский счет покойного на 3 миллиона рублей

Принесли в банк поддельные документы
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Дудинке фальшивые наследники обчистили банковский счет рублейВ Дудинке фальшивые наследники обчистили банковский счет рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Дудинке фальшивые наследники из Санкт-Петербурга обчистили банковский счет умершего мужчины. Добыча составила 3 072 000 рублей, деньги они потратили по своему усмотрению, а теперь расплачиваются за мошенничество. Одного суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Его подельника отправили в колонию общего режима на 5 лет. А ведь могли получить оба по «десятке».

Подробности этой криминальной истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. Свой план криминальные «гении» (к слову, одному 34 года, другому 66 лет) придумали осенью 2018 года, когда узнали о смерти жителя Дудинки. У того на банковском счету лежала солидная сумма, чтобы завладеть ею, мужчины изготовили поддельные документы.

Подобное они уже проворачивали и были судимы. Но уж слишком заманчивыми были для них чужие миллионы. В октябре 2018 года они привезли в банк фальшивое свидетельство о праве на наследство. Получили деньги и уехали. Обман вскрылся в феврале 2019 года, представитель банка написал заявление в полицию. Мошенников нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дудинке фальшивые наследники из Санкт-Петербурга обчистили банковский счет покойного на 3 миллиона рублей
Воздушная и легкая: в Красноярске на набережной открывается ротонда
В Красноярском крае двух чиновниц задержали за махинации с жильем для детей-сирот
Железная дорога возвращает в расписание поезд Красноярск – Москва
Житель Хакасии пытался подсадить на наркотики четырех школьниц
В Красноярске дом со сползающей парковкой на улице Огородной могли построить незаконно
Авиакомпания NordStar начала возврат денег по депозитным ваучерам
Жуткая находка в Красноярске: опарыши в доме на Королева появились из-за умершей женщины
Хотим работать: в Красноярске рестораны и фитнес-центры устроили онлайн-митинг
В Красноярске такси врезалось в маршрутку: пассажиров увезла «скорая»
В Красноярске все могилы внесут в электронную базу
С рынка Красноярска уходит фирма такси «Мой город»
В Красноярском крае билетный кассир обманула туристов почти на 470 тысяч рублей
В администрации Красноярска назначили нового руководителя департамента финансов
10-миллиардный киловатт - новый рекорд Богучанской ГЭС
В Красноярске разрешили ввести в эксплуатацию долгострой на Светлогорской
На поддержку туризма в Красноярском крае компаниям из бюджета выделяют 56 миллионов рублей