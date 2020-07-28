2020-07-28T16:07:43+03:00
Общество

Воздушная и легкая: в Красноярске на набережной открывается ротонда

Новый арт – самый большой объект Музейного центра за всю его историю
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на набережной открывается ротонда. Фото: Музейный центр "Площадь Мира"В Красноярске на набережной открывается ротонда. Фото: Музейный центр "Площадь Мира"
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Воздушное, легкое и замысловатое – на фоне чистого неба и аквамариновой воды Енисея это белоснежное сооружение выглядит артистически изящным. Ротонда появилась на левобережной набережной, возле Музейного центра «Площадь Мира». Место такое, что мимо никак не пройдешь – как раз у центрального входа в здание.

Сотрудники Музейного центра рассказали: паблик-арт объекту дали название «Ротонда памяти и славы». И уверяют, скоро она станет культовой. Во-первых, это самый большой объект перед музеем за всю его историю. Во-вторых, это идеальное место для отдыха – здесь можно любоваться Енисеем в любое время года. Если хотите, то и медитировать, размышлять о смысле жизни. Или приглашать сюда на свидание любимых.

Еще до своего открытия ротонда стала популярной у красноярцев. Ведь помимо того, что здесь замечательный обзор, место располагает к романтике. Его уже облюбовали любители селфи. А скоро сюда наверняка потянутся профессиональные фотографы со своими моделями, туристы – гости Красноярска, молодожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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