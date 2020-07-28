2020-07-28T13:05:11+03:00
Происшествия

Житель Хакасии пытался подсадить на наркотики четырех школьниц

Завели уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Житель Хакасии пытался подсадить на наркотики четырех школьницЖитель Хакасии пытался подсадить на наркотики четырех школьницФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Хакасии пытался подсадить на наркотики четырех школьниц. Точнее сказать, установлено четыре старшеклассницы, которые общались с 20-летним молодым человеком. Были ли другие пострадавшие и сколько, будут устанавливать следователи: на подозреваемого завели уголовное дело за «склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего» (пункт «а» часть 3 статьи 230 УК РФ).

Вот что рассказали об этом «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По версии следствия молодой человек в соцсети познакомился с несовершеннолетней. Они поддерживали дружеские отношения, пока в апреле этого года парень не пригласил подругу на прогулку. Она пришла не одна, с подругой.

Подозреваемый принес с собой наркотик, так как изначально имел замысел подсадить девушек на них. Показал, как его принимать. Подруги доверились и попробовали. На следующий день история повторилась, но уже с двумя другими девушками. Известно, что пострадавшим от 14 до 16 лет.

Добавим, что в настоящее время подозреваемый взят под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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