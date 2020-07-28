2020-07-28T12:19:56+03:00
Общество

Авиакомпания NordStar начала возврат денег по депозитным ваучерам

Деньги вернут в течение 10 дней после подачи заявления
Полина КУЗНЕЦОВА
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Авиакомпания NordStar начала возврат денег по депозитным ваучерам.Авиакомпания NordStar начала возврат денег по депозитным ваучерам.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Авиакомпания NordStar первой среди российских авиакомпаний начала возврат денег по депозитным ваучерам, которые были оформлены во время сложной эпидемиологической ситуации.

- Введение депозитных ваучеров в конце апреля было вынужденной мерой в условиях действовавших ограничений, сокращения объема перевозок. Сейчас более 70% наших пассажиров с депозитными ваучерами переоформить авиабилеты на другие даты вылета, - сообщил генеральный директор АО «АК «НордСтар» Леонид Мохов. - Менее 30% пассажиров пока не воспользовалась своим депозитным ваучером, как правило, по причине отмены отпуска в текущем году и, как следствие, отсутствия необходимости в перелете. Этим пассажирам мы производим сейчас возврат денежных средств, чтобы им не пришлось ждать еще 10-11 месяцев до окончания срока действия ваучера.

Итак, на первом этапе с 27 июля запущен возврат по билетам, купленным с 1 мая 2020 года без ограничения даты вылета, а также возврат по билетам отменённых рейсов без ограничения даты вылета и даты оформления билета.

После поступления заявления компания возвращает деньги в течение 10 дней.

Условия возврата:

- из-за отмены рейса или вынужденного отказа от перевозки пассажиру полностью вернут стоимость билета,

- при добровольном возврате будут применяться условия тарифа, действительные для первоначального билета,

- если пассажир оформил новый авиабилет с использованием депозитного ваучера, депозитный ваучер считается использованным, какие-либо изменения, включая возврат, могут быть проведены только для нового билета согласно условиям применения тарифа.

Как вернуть деньги:

- если вы покупали билет на сайте www.nordstar.ru или в билетных агентствах Норильск-ТАВС, то отправьте заявление на возврат денег по форме обратной связи на сайте в разделе «Возврат авиабилета»,

- если билет куплен в других агентствах или на других сайтах по продаже авиабилетов, то обратитесь по месту оформления билета,

- если ваш рейс был отменен, то также направьте заявление на возврат в разделе «Возврат авиабилета»,

- если вы ранее уже направляли подобное заявление и ваши деньги были сохранены на депозитном ваучере, направьте заявление повторно, указав ФИО пассажира и данные первоначального авиабилета.

На втором этапе будут приниматься заявления на возврат денег по билетам, оформленным до 1 мая, по которым пассажиры добровольно отказались от поездки и оформили депозитный ваучер. Дату начала приема авиакомпания NordStar сообщит на своем сайте и в официальных соцсетях.

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