Хотим работать: в Красноярске рестораны и фитнес-центры устроили онлайн-митинг

28 Июль 2020 2020-07-28T10:56:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске рестораны и фитнес-центры устроили онлай-митинг с требованием снять с них, наконец, ограничения и разрешить работать. Акция протеста «на удаленке» получилась масштабная. Участники – а это работники и владельцы красноярских кафе, ресторанов, фитнес-центров и тренажерных залов – размещают в соцстеях картинку с надписью «Я/Мы хотим работать» и ставят хэштег #митингнаудаленке, сообщает «ТВК Красноярск».

Заведения, о которых идет речь, попали под коронавирусные санкции вместе со всеми. Однако постепенно ограничения снимались с непродовольственных магазинов, парикмахерских, автомоек. А вот общепит и спортивные заведения, как места общего пользования, по-прежнему находятся под запретом.

Некоторое время назад разрешили работать летним уличным верандам при кафе. Но это ситуации не исправит – не все кафе могут себе их позволить. Как же быть крупным ресторанам? За четыре месяца простоя заведения понесли многомиллионные убытки. Митингующие обращают внимание властей на то, что в многих регионах ограничения уже сняты – в Москве, Краснодарском крае, Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU