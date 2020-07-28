2020-07-28T10:33:42+03:00
Происшествия

В Красноярске такси врезалось в маршрутку: пассажиров увезла «скорая»

Кто кому не уступил дорогу, разбирается полиция [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске такси врезалось в маршрутку. Фото: ЧП КрасноярскВ Красноярске такси врезалось в маршрутку. Фото: ЧП Красноярск
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В Красноярске произошла очередная авария с участием популярного такси. Автомобиль на полной скорости врезался в маршрутный автобус. Сложно сходу сказать, удастся ли восстановить такси – передняя часть смята так, словно молот прошелся. Автобусу «ПАЗ» повезло больше – удар пришелся в правый передний угол, поврежден бампер и крыло колеса, но стекла целые.

Авария такси и маршрутки. Профсоюзов - Республики 28.07.2020 ЧП Красноярск.

Сколько пассажиров было в салоне такси, не уточняется, но очевидцы говорят о них во множественном числе. Они пострадали, в больницу всех увезла скорая. Водитель такси в свое оправдание сказал, что его ослепило солнце.

На видео с камеры уличного наблюдения, которое появилось в паблике «ЧП Красноярск» можно проследить, как двигались оба участника ДТП. Автобус 3-го маршрута выезжал по Республике на Профсоюзов. И в этот момент в него с Маерчака врезалось такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

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