В Красноярске такси врезалось в маршрутку: пассажиров увезла «скорая»
В Красноярске произошла очередная авария с участием популярного такси. Автомобиль на полной скорости врезался в маршрутный автобус. Сложно сходу сказать, удастся ли восстановить такси – передняя часть смята так, словно молот прошелся. Автобусу «ПАЗ» повезло больше – удар пришелся в правый передний угол, поврежден бампер и крыло колеса, но стекла целые.
Авария такси и маршрутки. Профсоюзов - Республики 28.07.2020 ЧП Красноярск.
Сколько пассажиров было в салоне такси, не уточняется, но очевидцы говорят о них во множественном числе. Они пострадали, в больницу всех увезла скорая. Водитель такси в свое оправдание сказал, что его ослепило солнце.
На видео с камеры уличного наблюдения, которое появилось в паблике «ЧП Красноярск» можно проследить, как двигались оба участника ДТП. Автобус 3-го маршрута выезжал по Республике на Профсоюзов. И в этот момент в него с Маерчака врезалось такси.
ИСТОЧНИК KP.RU