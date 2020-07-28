2020-07-28T09:56:24+03:00
Общество

В Красноярске все могилы внесут в электронную базу

В нее попадет информация с надгробий и архивных книг
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске все могилы внесут в электронную базуВ Красноярске все могилы внесут в электронную базуФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске все могилы внесут в электронную базу данных. Причем не только с действующих кладбищ, но и тех, которые уже законсервированы. Такое решение приняла администрация города. Там пояснили: в других городах страны такая база уже есть давно, Красноярску она также необходима. Кто этим займется, в скором времени станет известно: на днях на сайте госзакупок должна появиться информация о предстоящих торгах.

В городе сейчас 10 кладбищ, общая площадь составляет 413 гектаров. На инвентаризацию из бюджета будет выделено 14 миллионов рублей. Сколько времени займет работа, пока не уточняется. Какую информацию необходимо внести в электронную базу: данные с надгробий и надмогильных сооружений, к ним – география места, фото. Если есть архивные книги, они будут оцифрованы, а данные также занесены в базу. Кроме того создадут и карту-схему городских кладбищ с указанием основных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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