С рынка Красноярска уходит фирма такси «Мой город» Фото: Мария ЛЕНЦ

С рынка пассажирских перевозок Красноярска уходит фирма такси «Мой город». И не только Красноярска, но и Новосибирска. Информация подтвердил генеральный директор компании Александр Сысойков. И пояснил: не смогли пережить кризиса, вызванного коронавирусом.

Доходы с марта упали на 70 процентов, это больно ударило по экономике предприятия. Фирма – лицензированная, имеет всю необходимую инфраструктуру – свой автопарк, свою диспетчерскую службу, штат водителей. Но содержать все это стало не просто сложно, а невозможно.

Будь это крупный перевозчик, можно было бы еще попытаться найти внутренние резервы. Но «Мой город» с его классической схемой услуг такси занимает небольшой сегмент. И пока, по словам Александра Сысойкова, речи о перезапуске бизнеса не идет. Добавим, что последним днем работы автопарка фирмы станет 31 августа.