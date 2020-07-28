28 Июль 2020 2020-07-28T06:54:35+03:00

В Красноярском крае билетный кассир обманула туристов почти на 470 тысяч рублей

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В Красноярском крае билетный кассир обманула туристов почти на полмиллиона. Следователи полиции называют точную сумму: 470 тысяч рублей положила себе в карман 36-летняя жительница Железногорска, работавшая в фирме по продаже авиа и железнодорожных билетов.

Началось все с того, что к директору фирмы стали обращаться клиенты с претензиями, почему они не смогли выехать или вылететь к месту отдыха. Приезжали на вокзал или аэропорт и там узнавали, что их билеты аннулированы. Требовали, конечно же, вернуть деньги, хотели получить компенсацию за испорченный отпуск.

Руководитель фирмы провел проверку и обнаружил недостачу в размере 470 тысяч рублей. Обратился в полицию, там выяснили, куда ушли деньги. Оказалось, что кассир придумала хитрую схему: в присутствии клиентов она оформляла электронные билеты в юные регионы России. Распечатывала билеты и принимала оплату. Но стоило пассажирам выйти, она тут же аннулировала билеты и оформляла возврат денег. Таким образом пострадали 15 человек.

За мошенничество подозреваемой грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU