28 Июль 2020 2020-07-28T06:39:29+03:00

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В администрации Красноярска назначили нового руководителя департамента финансов. На эту должность мэр города Сергей Еремин утвердил Романа Одинцова. О новом чиновнике известно, что ему 45 лет. Он окончил с отличием Красноярский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Его трудовая деятельность началась в 1997 году в «Стромкомбанке». С той поры занимал посты и должности, связанные с финансами и экономической политикой.

В послужном списке работа директора по экономике в «Красноярском хлебе». В 2006-2008 году поработал в администрации города Сургута и вернулся в Красноярск. Был замом министра финансов Красноярского края, затем министром финансов. В 2013 году ушел из правительства края по собственному желанию. В администрацию края сейчас пришел из коммерческой сферы.

Добавим, что в текущем году произошло сразу несколько крупных кадровых перестановок в мэрии. В мае были уволены руководитель департамента городского хозяйства Юрий Савин, руководитель управления информатизации и связи Владимир Фольк, руководитель управления молодежной политики Екатерина Сидоренко, глава Свердловского района Игорь Титенков и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU