2020-07-28T05:39:32+03:00
Экономика

10-миллиардный киловатт - новый рекорд Богучанской ГЭС

Увеличить выработку энергии позволила гидрологическая и экономическая ситуация 2020 года
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото предоставлено пресс-службой БоГЭС.Фото предоставлено пресс-службой БоГЭС.
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25 июля Богучанская ГЭС произвела 10-миллиардный киловатт в 2020 году. Этот показатель был достигнут на 30 дней раньше, чем в 2019 году.

И это не первый рекорд: в первом полугодии Богучанская ГЭС каждый месяц превышала производственные показатели предыдущего года, а в марте установлен абсолютный рекорд за все время работы станции – было произведено более 1 млрд 633,3 млн кВт.ч.

У таких высоких показателей удалось достичь благодаря высокой водности и спросу потребителей

В 2020 году гидрологическая обстановка в районе Богучанской ГЭС складывалась благоприятно. Средние расходы через гидроагрегаты в январе – июле 2020 года составляли 3188 кубометров в секунду, а в это же время в 2019 году – 2727 кубометров.

В первом полугодии 2020 года Богучанская ГЭС поставила потребителям 8 млрд 842,6 млрд кВт.ч.

«С вводом 27 июля второй очереди подстанции «Озерная» схема выдачи мощности Богучанской ГЭС получит дополнительные возможности для передачи энергии в Красноярском крае и Иркутской области», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Напомним, доля Богучанской ГЭС в суммарной выработке Красноярского края за первое полугодие составила 29,76%, в суммарной выработке ГЭС – 47,63%. Богучанская ГЭС –пятая по мощности гидроэлектростанция России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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