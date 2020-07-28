В Красноярске разрешили ввести в эксплуатацию долгострой на Светлогорской

28 Июль 2020 2020-07-28T05:35:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске стало одним долгостроем меньше. Жилой 10-этажный дом на улице Светлогорской, 6 получил от администрации города разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе министерства строительства края. Заложил дом еще в 2008 году компания-банкрот «Консоль». Сейчас застройщиком стал жилищно-строительный кооператив «Светлый», куда и вошли обманутые дольщики.

По словам председателя ЖСК «Светлый» Дмитрия Желтышева, то, что многоэтажка наконец была завершена и сдается в эксплуатации, это результат эффективной деятельности и взаимодействия многих структур – министерства строительства, службы строительного надзора, администрации города, генподрядчика, дольщиков и самого кооператива.

Разрешение на сдачу объекта получено, теперь его поставят на кадастровый учет. А затем застройщик получит ключи от квартир и раздаст их владельцам. На это уйдут считанные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU