На поддержку туризма в Красноярском крае компаниям из бюджета выделяют 56 миллионов рублей

28 Июль 2020 2020-07-28T05:12:08+03:00

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Индустрия туризма понесла огромные потери из-за коронавируса. Стала, пожалуй, самой пострадавшей: помимо того, что пришлось свернуть свой бизнес, так еще нужно разбираться с теми потребителями, которые уже оплатили свой отдых авансом, но путевки сгорели.

Если туристическую отрасль не поддержать, она не скоро может восстановиться самостоятельно, решили в правительстве края. И вот распоряжением губернатора из бюджета выделено 56 миллионов рублей. Из них 36 миллионов – субсидии на возмещение затрат туроператорам и турагентам, которые они понесли, начиная с 1 марта по 30 июня этого года. Из расчета не более 100 тысяч рублей туроператорам и не более 50 тысяч турагентам.

И еще 20 миллионов рублей – на гранты для реализации проектов по развитию туризма. Конкурс грантов открывается 29 июля. Максимальный размер – 500 тысяч рублей по каждому проекту. Заявки от участников принимаются до 10 сентября.

Добавим, что постановление губернатора вступило в силу уже с понедельника 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU