2020-07-28T04:51:23+03:00
Происшествия

В Красноярске водитель на электроскутере сбил 2-летнего ребенка

И сбежал с места ДТП
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске водитель на электроскутере сбил 2-летнего ребенка. Фото: ГИБДД городаВ Красноярске водитель на электроскутере сбил 2-летнего ребенка. Фото: ГИБДД города
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В Красноярске водитель на электроскутере сбил 2-летего ребенка. Это произошло в воскресенье 26 июля на улице Дубровинского, на набережной в районе речного вокзала. 21-летний житель краевого центра ехал по велосипедной дорожке, когда малыш неожиданно выбежал ему наперерез и попал под колеса. Установлено, что мать была рядом, но не углядела за ребенком. В результате он получил травмы.

Согласно ПДД для управления таким транспортным средствам мощностью более 1500 ватт водитель должен иметь водительское удостоверение с категорией «М» - у молодого человека они были. Однако он нарушил сразу несколько правил: во-первых, ехал по велосипедной дорожке – а это категорически запрещено. Во-вторых, он оставил место ДТП – за это ему грозит административный арест на срок до 15 суток. В третьих, ехал без мотошлема. Итого сумма штрафов может составить 8 тысяч рублей, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГИБДД города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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