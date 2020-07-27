2020-07-27T15:39:47+03:00
Происшествия

«Благодарю, это детям»: мужчина напал с электрошокером на микрозаймовую организацию в Абакане

На прощание он поблагодарил менеджера [фото, видео]
Ольга КОСТИНА
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Налетчик успел потратить похищенные деньги Фото: МВД ХакасииНалетчик успел потратить похищенные деньги Фото: МВД Хакасии
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В Хакасии задержан подозреваемый в разбойном нападении на микрозаймовую организацию. Об этом сообщили в МВД Республики. Мужчина живет в Минусинске, а «зарабатывать» поехал в Абакан, тратить направился в Красноярск. В распоряжении следователей появилось видео случившегося.

15 июня мужчина перешагнул порог кредитной организации в Абакане, затем здоровается. А потом клиент достал электрошокер.

- А я за деньгами.

- Какими?

- Вот такими, - показывает он на кассу и пресекает мимолетное движение менеджера: - Даже не думай!

Разбойное нападение на микрозаймовую организацию в Хакасии.МВД Хакасии

- Не надо, забирайте все, - говорит перепуганная девушка.

- Благодарю, - ответил он, сгреб все деньги и на прощание сказал: - Благодарю, это детям.

Добычей налетчика стала 21 тысяча рублей, которые он быстро потратил. Вскоре его задержали в Красноярске.

- Установлено, что 34-летний гражданин заранее подготовился к совершению преступления, взяв с собой сменные вещи, в которые переоделся сразу после разбоя, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в МВД Хакасии. - Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 (разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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