Ребенок погиб: в Туве лошадь протащила 10-летнего мальчика по земле больше километра
В Туве погиб 10-летний ребенок. Информация о несчастном случае поступила в полицию 26 июля.
Известно, что мальчик гостил у родственников на чабанской стоянке в местечке «Чолдак Шыраа-Булак» села Эрги-Барлык Барун-Хемчикского района. Он помогал по хозяйству, присматривая за скотом. По неизвестной пока причине около девяти вечера лошадь понесла вскачь. Парнишка вывалился из седла и упал, но его нога застряла в стремени. Более километра его тащило за собой взбесившееся животное.
Мальчик не удержался в седле Фото: СК Тувы
- От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия, - рассказали «Комсомольской правде»- Красноярск в Следственном комитете Тувы. - По данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.
«Комсомольская правда» - Красноярск приносит свои соболезнования семье погибшего ребенка.
ИСТОЧНИК KP.RU