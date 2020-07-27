Ребенок погиб: в Туве лошадь протащила 10-летнего мальчика по земле больше километра

27 Июль 2020 2020-07-27T13:29:08+03:00

По какой причине лошадь понеслась вскачь, сейчас выясняется Фото: СК Тувы

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В Туве погиб 10-летний ребенок. Информация о несчастном случае поступила в полицию 26 июля.

Известно, что мальчик гостил у родственников на чабанской стоянке в местечке «Чолдак Шыраа-Булак» села Эрги-Барлык Барун-Хемчикского района. Он помогал по хозяйству, присматривая за скотом. По неизвестной пока причине около девяти вечера лошадь понесла вскачь. Парнишка вывалился из седла и упал, но его нога застряла в стремени. Более километра его тащило за собой взбесившееся животное.

Мальчик не удержался в седле Фото: СК Тувы

- От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия, - рассказали «Комсомольской правде»- Красноярск в Следственном комитете Тувы. - По данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Комсомольская правда» - Красноярск приносит свои соболезнования семье погибшего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU