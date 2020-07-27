По желанию красноярцев отремонтируют сквер «Юдинский»

В мэрии подвели итоги опроса Фото: Мария ЛЕНЦ

Стали известны результаты голосования за дополнительный сквер для участия в конкурсе по благоустройству. Как сообщили в городской администрации, большинство голосов (10 771) было отдано за сквер «Юдинский» (ул. Обороны, вдоль реки Кача). На втором месте сквер на пересечении Водопьянова – 9 мая (на месте бывшего Казачьего рынка) в Советском районе 5 591 голосов. Третье - правобережная набережная Енисея в районе ДК им. 1 Мая в Ленинском районе - 3 497 голосов.

За общественное пространство можно было проголосовать на официальном сайте мэрии. Всего в опросе приняли участие 26898 пользователей.

Напомним, конкурс «Лучший проект создания комфортной городской среды» проводит краевое министерство строительства. По условиям конкурса красноярцам предстояло выбрать пространство, для которого будет создана концепция благоустройства. Различные варианты рассмотрит конкурсная комиссия. Лучший проект получит грант до 50 миллионов рублей для его реализации.

Теперь архитекторам и дизайнерам до сентября предстоит найти самые комфортные и оригинальные решения для преображения сквера. Если концепция сквера «Юдинский» войдет в число лучших практик, то благоустраивать его будут уже в следующем ремонтном сезоне.