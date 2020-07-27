2020-07-27T12:22:59+03:00
Происшествия

Организатора убийства красноярца, которого от смерти спасла золотая цепочка, приговорили к 10 годам колонии

Мужчине удалось выжить, несмотря на два выстрела
Ольга КОСТИНА
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Киллер выстрелил дважды в свою жертвуКиллер выстрелил дважды в свою жертвуФото: Мария ЛЕНЦ
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38-летнему жителю Красноярска, который скрывался от правосудия с 2012 года, предстоит 10 лет провести в колонии. Его обвиняют в организации покушения на убийство по найму, а также в хранении и ношении боеприпасов и огнестрельного оружия. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в краевой прокуратуре.

Было установлено, что мужчина решил расправиться со своим знакомым предпринимателем. Только сам «руки марать» не захотел и нанял киллера. Предложил хорошую сумму, тот согласился. Как решили устранить? Купили сигнальный револьвер, который вместе переделали под стрельбу патронами к револьверу «Наган».

27 июня 2012 года заказчик принес револьвер и патроны к дому своей жертвы. Там его уже ожидал исполнитель. Вооружившись, он отправился в лифт, где дважды выстрелил в грудь «клиента». Но лишь одна из пуль попала в цель, от второй спасла золотая цепочка. Несмотря на ранение, мужчина сумел избить своего обидчика.

- После совершенных действий непосредственный исполнитель был задержан и в апреле 2013 года осужден к лишению свободы, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе прокуратуры Красноярского края. - Организатор покушения на убийство скрывался от правосудия, однако в 2019 году был задержан.

Суд вынес обвинительный приговор: десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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