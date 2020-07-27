В Красноярске пообещали уничтожить огромную лужу на КрасТЭЦ, которая образуется после каждого дождя

27 Июль 2020 2020-07-27T10:19:46+03:00

Также решить проблему в ливневками должны еще на восьми проблемных участках

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В Красноярске на девяти улицах восстановят системы водоотвода. Как сообщили в городской администрации, для каждого из участков подберут разные технические и инженерные решения.

На Кольцевой планируют обустроить дождеприемный колодец.

На Карамзина – ливневый трубопровод.

На Качинской, 28, запланировано устройство локального водоотвода. Этот участок находится в низине, во время сильных дождей и таяния снега топит жителей частных домов.

На улице Телевизорной, 16 устроят дополнительную камеру в колодце.

На Цементников, 25 сделают так, чтобы уже существующая ливневая канализация справлялась с потоками воды.

Завершить все работы планируют до конца ремонтного сезона Фото: администрация города

На Новосибирской, 1 обустроят локальный водоотвод.

На Красной Армии, 69 восстановят бетонный водоотводной лоток.

На Ленина, 1 сделают систему водоотведения. Предполагается, что она решит проблему постоянного подтопления подземного пешеходного перехода в районе остановки «Институт искусств».

Во время каждого ливня на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» в районе КрасТЭЦ образуется одна из самых «проблемных» городских луж. На ее откачке постоянно работает большое количество техники. В этом году проблему обещают решить. Сделают водоотвод.

В ближайшее время на электронной площадке госзакупок начнут искать подрядчиков для проведения этих работ, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе городского хозяйства. - Завершить ремонт необходимо до конца этого ремонтного сезона.

Напомним, что всего в краевом центре около 180 километров коллекторов ливневой канализации и около 6 тысяч смотровых и дождеприемных колодцев. Большая их часть расположена на левом берегу. Основные водоотводные сети были проложены еще в советские времена. Но уже начали и обустраивать новые. На сегодняшний день ливневой канализацией оснащены около 15 процентов городских дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU