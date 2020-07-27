2020-07-27T08:55:42+03:00
Происшествия

Жители Железногорска попались на удочку опытной мошенницы

Они заплатили 220 тысяч рублей за свою доверчивость
Ольга КОСТИНА
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Железногорцы сделали несколько денежных переводовЖелезногорцы сделали несколько денежных переводовФото: Мария ЛЕНЦ
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Во время отдыха на базе отдыха в Ширинском районе 35-летний мужчина и его 29-летняя подруга познакомились с приятной женщиной. Она однажды им рассказала, что у супруга есть возможность продать талоны на высококачественный бензин по очень низкой цене. Собираясь домой, оставила им свои контакты и номер счета, куда нужно переводить деньги. Те не преминули воспользоваться заманчивым предложением. Они сделали несколько денежных переводов, но обещанных талонов не получили. После этого обратились в полицию. Оперативники быстро вышли на след подозреваемой.

- 37-летняя жительница республики Хакасия более десяти раз привлекалась к уголовной ответственности за кражи и мошенничества, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

И снова в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 159 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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