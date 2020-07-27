В центре Красноярска из-за полумарафона «ЗаБег.РФ» ограничат движение

27 Июль 2020 2020-07-27T08:25:34+03:00

С парковкой тоже могут возникнуть проблемы

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В Красноярске 2 августа состоится Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». С 9:00 до 16:00 часов будут перекрыты несколько участков в центре города.

Полностью будут закрыты участки:

- на проспекте Мира от Каратанова до площади Мира;

- по проезду вдоль Карла Маркса (с восточной стороны здания Красноярской краевой филармонии) от площади Мира до Конституции СССР;

- по проезду от Конституции СССР вдоль правого берега Качи до набережной Енисея;

- по набережной Енисея от устья Качи до здания № 114 на Дубровинского;

- при съезде с моста через Качу на улице Просвещения на проезд вдоль Карла Маркса (в районе Красноярской краевой филармонии);

- при съезде с Карла Маркса на набережную Енисея в районе Вантового моста;

- при съезде с Карла Маркса на набережную Енисея в районе Музейного центра «Площадь Мира»;

- при съезде с Дубровинского на набережную Енисея в районе здания № 1а/1, в районе здания № 110, на пересечении с Сурикова.

Перед мероприятием, уже 1 августа, с 18.00 и до 16.00 часов 2 августа на всех этих участках будет запрещена остановка и стоянка транспорта.

Нельзя будет парковаться:

- на парковке, прилегающей к зданию Музейного центра «Площадь Мира»;

- на набережной левого берега Енисея в центральной части города;

- по нечетной стороне Дубровинского от Сурикова до здания № 1а/1 на Дубровинского;

- по нечетной стороне Карла Маркса от съезда на набережную Енисея в районе Музейного центра «Площадь Мира» до съезда на набережную Енисея в районе Вантового моста.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что в регионе до 9 августа (включительно) действует режим ограничений.

Не работают до этого времени:

- места массового отдыха, в частности, кинотеатры, развлекательные центры

- бани, сауны и другие подобные учреждения

- летние детские лагеря отдыха

- торговые и торгово-развлекательные комплексы.

Продлена работа дежурных групп детских садов.

Как будут соблюдаться меры безопасности во время полумарафона, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU