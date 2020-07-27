В центре Красноярска из-за полумарафона «ЗаБег.РФ» ограничат движение
В Красноярске 2 августа состоится Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». С 9:00 до 16:00 часов будут перекрыты несколько участков в центре города.
Полностью будут закрыты участки:
- на проспекте Мира от Каратанова до площади Мира;
- по проезду вдоль Карла Маркса (с восточной стороны здания Красноярской краевой филармонии) от площади Мира до Конституции СССР;
- по проезду от Конституции СССР вдоль правого берега Качи до набережной Енисея;
- по набережной Енисея от устья Качи до здания № 114 на Дубровинского;
- при съезде с моста через Качу на улице Просвещения на проезд вдоль Карла Маркса (в районе Красноярской краевой филармонии);
- при съезде с Карла Маркса на набережную Енисея в районе Вантового моста;
- при съезде с Карла Маркса на набережную Енисея в районе Музейного центра «Площадь Мира»;
- при съезде с Дубровинского на набережную Енисея в районе здания № 1а/1, в районе здания № 110, на пересечении с Сурикова.
Перед мероприятием, уже 1 августа, с 18.00 и до 16.00 часов 2 августа на всех этих участках будет запрещена остановка и стоянка транспорта.
Нельзя будет парковаться:
- на парковке, прилегающей к зданию Музейного центра «Площадь Мира»;
- на набережной левого берега Енисея в центральной части города;
- по нечетной стороне Дубровинского от Сурикова до здания № 1а/1 на Дубровинского;
- по нечетной стороне Карла Маркса от съезда на набережную Енисея в районе Музейного центра «Площадь Мира» до съезда на набережную Енисея в районе Вантового моста.
«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что в регионе до 9 августа (включительно) действует режим ограничений.
Не работают до этого времени:
- места массового отдыха, в частности, кинотеатры, развлекательные центры
- бани, сауны и другие подобные учреждения
- летние детские лагеря отдыха
- торговые и торгово-развлекательные комплексы.
Продлена работа дежурных групп детских садов.
Как будут соблюдаться меры безопасности во время полумарафона, пока не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU