«Свинарник знатный устроили»: красноярский остров Отдыха утопает в мусоре

27 Июль 2020 2020-07-27T06:15:55+03:00

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В Красноярске остров Отдыха превратили в свалку. Об это пишет Newslab. Популярное место отдыха на Абаканской протоке сейчас скорее напоминает мусорный полигон. Горы отходов по всему острову, которые чаще всего оставляют компании отдыхающих. Возмущенные горожане выкладывают в соцсетях фотографии.

«Свинарник знатный устроили».

«Воспитания не получили должного от родителей, от дедов. Убирать не стыдно, стыдно жить в грязи!».

«А может, это бездействие администрации? Убирать в любом случае надо. Хотя это, конечно, не отменяет ответственности тех, кто нагадил».

В основном мусор оставляют компании отдыхающих Фото: vk.com/prakrsk

Городские службы иногда вывозят весь этот хлам, но не так часто, как хотелось бы. Возможно, они не успевают расчищать берега протоки и лес от всех стихийных свалок.

Напомним, проблема уборки острова Отдыха уже давняя. В последнее время к содержанию острова начали привлекать местных бизнесменов.

Добавим, что оставить заявку на уборку улиц и общественных пространств можно по телефону единой диспетчерской службы Красноярска - 005.

ИСТОЧНИК KP.RU