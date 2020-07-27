«Свинарник знатный устроили»: красноярский остров Отдыха утопает в мусоре
В Красноярске остров Отдыха превратили в свалку. Об это пишет Newslab. Популярное место отдыха на Абаканской протоке сейчас скорее напоминает мусорный полигон. Горы отходов по всему острову, которые чаще всего оставляют компании отдыхающих. Возмущенные горожане выкладывают в соцсетях фотографии.
«Свинарник знатный устроили».
«Воспитания не получили должного от родителей, от дедов. Убирать не стыдно, стыдно жить в грязи!».
«А может, это бездействие администрации? Убирать в любом случае надо. Хотя это, конечно, не отменяет ответственности тех, кто нагадил».
В основном мусор оставляют компании отдыхающих Фото: vk.com/prakrsk
Городские службы иногда вывозят весь этот хлам, но не так часто, как хотелось бы. Возможно, они не успевают расчищать берега протоки и лес от всех стихийных свалок.
Напомним, проблема уборки острова Отдыха уже давняя. В последнее время к содержанию острова начали привлекать местных бизнесменов.
Добавим, что оставить заявку на уборку улиц и общественных пространств можно по телефону единой диспетчерской службы Красноярска - 005.
ИСТОЧНИК KP.RU