2020-07-27T05:43:10+03:00
Общество

В Красноярском крае зацвела редкая орхидея с почти невесомыми семенами

Обычно цветы на ней появляются на пятом году жизни
Ольга КОСТИНА
Поделиться:
Это многолетнее растение Фото: Элинор ПэйтЭто многолетнее растение Фото: Элинор Пэйт
Изменить размер текста:

В Перовском лесничестве национального парка «Шушенский бор» зацвела гудайера ползучая: зимнезеленая орхидея с почти невесомыми семенами.

Это многолетнее растение, относящееся к семейству Орхидные. Род Гудайера получил свое название в честь английского ботаника Джона Гудайера. Оно особенно распространено в горных лесах Азии и включает в себя около ста видов. В России известны всего три, причем два из них можно увидеть только на Курильских островах.

- Гудайера ползучая — одна из немногих в России зимнезеленых орхидей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе национального парка «Шушенский бор». - Ее листья зимуют под снегом и отмирают лишь на следующую весну. Растение начинает цвести только на пятом году жизни. Цветы, расположенные по спирали, поочередно поворачиваются к солнцу.

У орхидеи почти невесомые семена Фото: Элинор Пэйт

У орхидеи почти невесомые семена Фото: Элинор Пэйт

Семена гудайеры ползучей самые маленькие среди всех внетропических орхидей. Они весят всего около 0,000002 граммов. Это позволяет переносить их с места на место даже слабыми воздушными течениями.

Гудайера ползучая является охраняемым видом. Эта редкая орхидея редко выживает после лесных пожаров или вырубки леса. Растет обычно только в насаждениях не младше ста лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае зацвела редкая орхидея с почти невесомыми семенами
В Советском районе Красноярска отремонтируют еще один проезд
Красноярского военнослужащего осудили за кражу мягкой игрушки
Фыркают, хрюкают и клацают зубами: в красноярском зоопарке показали недавно родившихся ежат
В Красноярске женщина перевела мошенникам более миллиона рублей, пытаясь сохранить свои деньги
Под Красноярском в погребе два человека отравились угарным газом
Коронавирус в Хакасии: с 27 июля открываются кинотеатры, библиотеки и сауны
В Красноярске продавец обчистила вверенный ей магазин на 67 тысяч рублей
Дал порулить: в Красноярске девушка без прав завезла иномарку в сосны
Министр здравоохранения Хакасии подал в отставку
В Красноярске клещи заметно снизили свою активность: за неделю пострадали 39 человек
Жительница Дудинки сдала возлюбленного в полицию за разбитый телефон
Дежурные группы в детских садах в Красноярске посещают на 1,6 тысячи детей меньше, чем планируется
В Красноярске ночью подожгли офис микрофинансовой организации
В Красноярском крае срочно примут на работы 6 тысяч продавцов
МЧС: на Красноярск надвигается гроза и град
43-летнюю жительницу Железногорска мошенники обманули на покупке щенка
Таксистка-мошенница в Красноярске пообещала клиенту вернуть права за 72 000 рублей
Житель Норильска погиб, выпрыгнув из окна горящей квартиры на 4 этаже
Осенью начнется благоустройство Манской петли
Красноярка перевела мошенникам 1,1 миллиона рублей со всех своих банковских счетов
Введенный из-за лесных пожаров в Красноярском крае режим ЧС снят
ВТБ получил международную награду Visa Global Service Quality
Главу Саяногорска лишили прав за пьяную езду
Количество акционеров ВТБ в Красноярском крае и Хакасии за полугодие увеличилось на 90%
В Советском районе Красноярска открыли дополнительную дежурную группу в детском саду
Бывший визит–центр Универсиады в Красноярске стал рестораном
«Уступи пассажирам трамвая»: в Красноярске появилась новая разметка в виде короны