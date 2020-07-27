В Красноярском крае зацвела редкая орхидея с почти невесомыми семенами
В Перовском лесничестве национального парка «Шушенский бор» зацвела гудайера ползучая: зимнезеленая орхидея с почти невесомыми семенами.
Это многолетнее растение, относящееся к семейству Орхидные. Род Гудайера получил свое название в честь английского ботаника Джона Гудайера. Оно особенно распространено в горных лесах Азии и включает в себя около ста видов. В России известны всего три, причем два из них можно увидеть только на Курильских островах.
- Гудайера ползучая — одна из немногих в России зимнезеленых орхидей, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе национального парка «Шушенский бор». - Ее листья зимуют под снегом и отмирают лишь на следующую весну. Растение начинает цвести только на пятом году жизни. Цветы, расположенные по спирали, поочередно поворачиваются к солнцу.
У орхидеи почти невесомые семена Фото: Элинор Пэйт
Семена гудайеры ползучей самые маленькие среди всех внетропических орхидей. Они весят всего около 0,000002 граммов. Это позволяет переносить их с места на место даже слабыми воздушными течениями.
Гудайера ползучая является охраняемым видом. Эта редкая орхидея редко выживает после лесных пожаров или вырубки леса. Растет обычно только в насаждениях не младше ста лет.
ИСТОЧНИК KP.RU