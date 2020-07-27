Красноярского военнослужащего осудили за кражу мягкой игрушки

27 Июль 2020 2020-07-27T05:02:26+03:00

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Красноярский военнослужащий сознался, что украл мягкую игрушку из магазина, чтобы перепродать. Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе Красноярского гарнизонного военного суда.

Как все было? В декабре 2019 года мужчина находился в детском магазине. Там он, убедившись, что за ним никто не наблюдает, взял с витрины мягкую игрушку и положил в свой рюкзак. На кассе он, соответственно, не рассчитался. Ущерб в магазине оценили в 7999 рублей.

Во время следствия подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд вынес обвинительный приговор. Военнослужащий признан виновным в краже (статья 158 УК РФ). Ему предстоит выплатить штраф – 10000 рублей.

Приговор пока в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU