Фыркают, хрюкают и клацают зубами: в красноярском зоопарке показали недавно родившихся ежат

27 Июль 2020 2020-07-27T04:46:36+03:00

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В парке «Роев ручей» несколько недель назад появились на свет два ежика. Сейчас они окрепли и активно знакомятся с окружающим миром. Уже вовсю фыркают, чихают, хрюкают, ворчат, храпят и клацают зубами. В красноярском зоопарке решили показать, какими стали их маленькие колючие питомцы:

«Продолжаем знакомить вас с нашим детским садом. Перед вами воспитанники средней группы - два милых ежика, родившихся несколько недель назад».

В парке рассказали, что у молодого ежа около 6 000 иголок, у взрослого того больше – от 8 до 10 тысяч. Ежи ухаживают за своими иглами с помощью лап. Только они слишком короткие, поэтому зверьку сложно избавиться от паразитов. В этом случае помогает кислота, которую выделяют фрукты. Именно поэтому ежи начитают кататься на подгнивающих яблоках или других фруктах. А не для того, чтобы наколоть фрукты и грибы на иголки, как часто показывают в мультфильмах.

Ежи - помощники на огородеФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Для ежа иглы - это прочная броня и защита. В таком обмундировании еж побеждает даже в схватке с гадюкой.

Ежи нечувствительны ко многим ядам. На них слабо действует мышьяк, опиум и даже синильная кислота.

В огороде еж – первый помощник. Ведь там, где появляется этот колючий клубок, уходят крысы и змеи. Они уничтожают насекомых-вредителей и грызунов.

Ежики родились несколько недель назадФото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Добавим, что ежи – это самые древние млекопитающие. Они уже около 15 миллионов лет населяют самые разные пространства почти всех климатических зон.

ИСТОЧНИК KP.RU