Коронавирус в Хакасии: с 27 июля открываются кинотеатры, библиотеки и сауны

26 Июль 2020 2020-07-26T13:42:04+03:00

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В Хакасии с понедельника 27 июля открываются кинотеатры, библиотеки, бани и сауны. О новых послаблениях в период коронавируса на своих страницах в социальных сетях рассказал глава республики Валентин Коновалов. Кое-какие требования придется соблюдать. Например, кинозалы могут быть заполнены не более, чем наполовину.

Могут вернуться к своей работе учреждения профессионального и дополнительного профессионального образования. Для этого указанным организациям нужно предоставить паспорт готовности к работе и подтвердить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.

Абитуриенты, которые собираются поступать в вузы и техникумы /колледжи, могут пройти медицинские осмотры. То же самое с несовершеннолетними 15-17 лет, который устраиваются на работу. Что касается спортивных объектов, максимально допустимая нагрузка увеличена с 25 % до 50 % от единовременной пропускной способности спортивного сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU