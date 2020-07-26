2020-07-26T11:53:16+03:00
Происшествия

В Красноярске продавец обчистила вверенный ей магазин на 67 тысяч рублей

Работодатель заявил в полицию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске продавец обчистила вверенный ей магазин на 67 тысяч рублейВ Красноярске продавец обчистила вверенный ей магазин на 67 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске продавец обчистила вверенный ей магазин. Произошло это в Свердловском районе города несколько месяцев назад. Следствием установлено, что 24-летняя местная жительница пришла утром на работу, как обычно. Однако вместо того, чтобы распахнуть двери для покупателей, она подошла к кассе, забрала из нее 67 тысяч рублей и ушла. Прекрасно понимала, что владелица магазина будет ее искать, звонить, поэтому отключила телефон и исчезла из зоны доступа.

Предприниматель, обнаружив пропажу, в самом деле попыталась связаться со своей работницей, но затем вызвала полицию и написала заявление. А вскоре сотрудники уголовного розыска нашли пропавшего продавца. Добавим, что ранее девушка не имела судимости, теперь ей придется нести наказание по 158-й статье Уголовного кодекса – за кражу. А это до 5 лет лишения свободы. Дело с обвинительным заключением уже передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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